Fritz Güntzler neuer Vorsitzender von Bundesfachausschuss

Der Göttinger Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des CDU-Kreisverbands, Fritz Güntzler, wurde zum Vorsitzenden des neuen Bundesfachausschusses Wirtschaft, Arbeitsplätze und Steuern gewählt. Er teilt sich den Vorsitz mit der baden-württembergischen Landesministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.

Der neue Ausschuss der CDU Deutschlands arbeitet Konzepte zur Wirtschaftsmobilisierung aus und trägt damit zum programmatischen Profil der Bundes-CDU bei. Nachdem die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr stagnierte, kommt sie im ersten Quartal 2019 wieder in Schwung. Um diesen Motor am Laufen zu halten, bedarf es Konzepte, die die Themenfelder Wirtschaft, Arbeitsplätze und Steuern gemeinsam im Blick haben. Güntzler als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Mitglied im Finanzausschuss des Bundestages weiß, wo und wie es Reformbedarf gibt.

„Ich freue mich sehr, dass ich nunmehr Vorsitzender dieses so wichtigen Fachausschusses bin. Unsere Wirtschaft kann mehr und will auch mehr. Wir brauchen gute und zukunftsfähige Konzepte“, so der Bundestagsabgeordnete.