13-jähriger Radfahrer bei Kollision lebensgefährlich verletzt

Göttingen Schwerer Unfall in Göttingen-Grone: Am Sonntagabend ist ein 13 Jahre alter Junge lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde von einem Auto erfasst.

An der Einmündung Lange Rekesweg/Gesundbrunnen in Göttingen-Grone ist am Sonntagabend gegen 19 Uhr ein 13 Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Das meldet die Polizei.

Nach derzeitigen Ermittlungen war das Kind mit dem Rad von Elliehausen kommend auf der Straße Gesundbrunnen unterwegs und wollte die Fahrt weiter über die Straße An der Springmühle fortsetzen. Beim Überqueren des Langen Rekesweges wurde der 13-Jährige dann von einem von links aus Richtung Grone kommenden Audi A1 erfasst.

Die Fahrerin des Wagens aus dem Landkreis Kassel hatte vermutlich keine Möglichkeit, den Unfall abzuwenden, so die ersten gewonnenen Erkenntnisse der Polizei.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Es wird zurzeit nicht ausgeschlossen, dass der 13-Jährige beim Einfahren in die Kreuzung nicht auf den bevorrechtigten, fließenden Verkehr geachtet haben könnte, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich rund drei Stunden voll gesperrt. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden. jk