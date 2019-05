Bissspuren an Bäumen: Der Biber kehrt zurück in den Oberharz

Der Biber kehrt zurück. Erst waren seine Spuren am Ufer der Innerste im Bereich Heere sichtbar. Nun finden sich auch Bisse an Stämmen am Unterlauf der Neile, berichtet Jens Range, Vorsteher des Unterhaltungsverbands Obere Innerste. Es ist eine kleine Sensation. „Wir sind alle sehr begeistert“, sagt...