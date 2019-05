Vermeintlicher Fernsehankäufer bestiehlt Seniorin

Unter dem Vorwand, alte Fernsehgeräte anzukaufen, hat sich am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr ein unbekannter, etwa 30 Jahre alter Mann Zutritt zur Wohnung einer Seniorin im Göttinger Hilsweg verschafft. In einem unbeobachteten Moment konnte der Betrüger in einem der Zimmer eine Schatulle an...