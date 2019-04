Motorrad-Unfall im Harz: Fahrschüler wird schwer verletzt

Oberharz Bei einem Unfall auf der B242 zwischen Bad Grund und Clausthal ist am Mittwoch ein Fahrschüler schwer verletzt worden. Die Straße wurde kurz gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B242 zwischen Bad Grund und Clausthal ist am Mittwoch eine Person schwer verletzt worden. Das meldet die Polizei.

Demnach befuhren ein Fahrschüler und sein Fahrlehrer gegen 18.40 Uhr die Bundesstraße 242 in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Der Schüler folgte dabei seinem Lehrer. Kurz hinter der Einmündung zur L515 kam der Fahrschüler in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke, so die Polizei. Hierbei wurde er von seinem Motorrad geschleudert und verletzte sich schwer.

Für den Transport ins Klinikum Göttingen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Daher musste die Bundesstraße kurzfristig voll gesperrt werden.