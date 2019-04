Erste Mahd: Maßnahmen sollen Kitz und Co. schützen

Das hohe Gras der Wiesen ist aktuell eine beliebte Schutzzone für Wildtiere, die hier vermeintlich sicher ihren Nachwuchs aufziehen. Doch durch die bevorstehende erste Mahd des Jahres sind gerade die jungen Tiere ernsthaft in Gefahr.

Die warmen Temperaturen haben Gras und Energiepflanzen in den vergangenen Tagen sprießen lassen. Vielerorts ist jetzt die Zeit, das Grünland das erste Mal zu mähen. Problem dabei: Die Arbeiten fallen zeitlich zusammen mit der Brut- und Setzzeit vieler Tiere. Vor allem die Saumbereiche sind beliebte Rückzugszonen für Rehe, Hasen oder Bodenbrüter. Sie verbergen ihren schutzlosen Nachwuchs vor möglichen Räubern.„Doch Ducken und Tarnen schützt zwar vor dem Fuchs, nicht aber vor dem Kreiselmäher“, heißt es in einer von Landvolk, Landesjägerschaft und Landwirtschaftskammer veröffentlichten Mitteilung. Die drei Institutionen geben ihren Mitgliedern dezidierte Empfehlungen für die bevorstehenden Mäharbeiten. Ihr erklärtes gemeinsames Ziel ist es, die Wildtiere zu schützen.

Effektive Wildtierrettung beginne bereits vor der Mahd, sagt auch Thomas Ehbrecht, CDU-Abgeordneter des Landtages und Vorsitzender der Jägerschaft Duderstadt. Entscheidend sei, die Grünschnitt-Termine rechtzeitig, mindestens 24 Stunden vorher, mit dem Jagdpächter abzustimmen. Zudem könnten die Bewirtschafter der Flächen selbst erste Maßnahmen zum Vertreiben der Tiere ergreifen.

„Als präventive Maßnahme zur Wildrettung hat sich das Absuchen der Wiesen mit Jagdhunden bewährt“, so der Abgeordnete. Sogenannte Knistertüten, Flatterbänder oder auch Duftlappen, die am Vorabend auf dem Feld aufgestellt werden, sind ebenfalls effektive und kostengünstige Möglichkeiten, die Tiere zu vertreiben. Wer sich lieber auf moderne Technik verlässt, der kann auf elektronische Wildscheuchen zurückgreifen.

In jüngster Zeit kommen zudem Drohnen zum Einsatz. Diese können mit Wärmebildkameras oder auch Infrarottechnik bestückt die Tiere lokalisieren und so vor den Erntemaschinen retten. Der Einsatz dieser Geräte ist allerdings noch immer stark von örtlichen Begebenheiten, Außentemperaturen oder Windverhältnissen abhängig. „Die bewährten Maßnahmen sind daher weiterhin von essenzieller Bedeutung“, so die Mitteilung der Verbände. Zu diesen bewährten Maßnahmen gehört auch, den Wildtieren beim Mähen die Flucht durch das noch stehende Gras zu ermöglichen. Daher wird empfohlen, die Flächen von der Mitte aus zu schneiden. An stark befahrenen Straßen sollte einseitig von der Straße her mit der Mahd begonnen werden, so der Expertenrat. „Mähen von außen nach innen fängt Wildtiere in einer Insel und erschwert die Flucht“, gibt die Landwirtschaftskammer den Bauern mit auf den Weg. Empfohlen wird außerdem, auch die Erntemaschinen mit akustischen Wildrettern auszurüsten und bei Dunkelheit gänzlich auf die Mäharbeiten zu verzichten. Vor hellen Scheinwerfern ducken sich Wildtiere instinktiv, und der Fluchtreflex ist ausgeschaltet. Dann wären Kitz und Co. dem Mähwerk ausgeliefert.