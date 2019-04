Riefensbeek Löscharbeiten an einem Hang oberhalb von Riefensbeek konnten am Montagabend gegen 22 Uhr beendet werden. Rund 170 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Nach Waldbrand in Riefensbeek: B498 ist wieder frei

Die Löscharbeiten im Rahmen des Waldbrandes am Hang oberhalb von Riefensbeek, der am Montag rund 170 Einsatzkräfte der Feuerwehren beschäftigte, konnten am Montagabend gegen 22 Uhr beendet werden. Zeitgleich wurde auch die B498 wieder für den Verkehr freigegeben.

Seit dem Ende der Löscharbeiten halten einige der Feuerwehrleute eine Brandsicherheitswache. Nach Aussagen des Stadtbrandmeisters Christian Wille haben die Einsatzkräfte den Brand auf eine Fläche von 200 mal 200 Metern beschränken können. Personen oder angrenzende Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, nur zwei Bäume mussten gefällt werden.