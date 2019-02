Maskierte überfallen Supermarkt – Mitarbeiter im Schock

Alle drei Täter werden in ersten Befragungen als ca. 160 cm groß und sehr schlank beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei maskierte Täter haben am frühen Montagabend gegen 18.50 Uhr in Rittmarshausen einen Supermarkt überfallen. Zwei Mitarbeiterinnen des Geschäftes erlitten einen Schock. Sie wurden vor Ort von angeforderten Rettungskräften des ASB medizinisch betreut.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betraten die drei Räuber kurz vor Geschäftsschluss den Markt und bedrohten die beiden 32 und 37 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe bzw. einem Messer. Alle drei Täter werden in ersten Befragungen als ca. 160 cm groß und sehr schlank beschrieben. Mit den erpressten Tageseinnahmen in Höhe von vermutlich mehreren hundert Euro flüchteten die Kriminellen wenig später in unbekannte Richtung.

Im Zusammenhang mit der Überfall fahndet die Polizei nach einem älteren, dunklen Pkw mit eventuell ausländischen Kennzeichen, der Zeugenangaben zufolge zur Tatzeit in der Nähe des Marktes auf einem Parkplatz gestanden haben soll. In dem Wagen sollen drei Personen gesessen haben. Weiteres ist bislang nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.