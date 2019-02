Telekom legt Feinplanung für Breitbandausbau vor – Dorf skeptisch

Der Landkreis Göttingen soll flächendeckend mit schnellem Internet versorgt werden. Im April 2018 war die Deutsche Telekom mit dem Breitbandausbau beauftragt worden, jetzt liegt die Feinplanung vor. 50 MBit für alle Haushalte, so heißt es in dem Vertrag, den der Landkreis mit dem Branchenprimus abgeschlossen hat.

Dort hieß es aber auch, dass die Feinplanung für die schnellen Leitungen 19 Wochen nach Vertragsunterzeichnung hätte vorliegen sollen. Denn erst auf deren Grundlage können die Förderantrage beim Bund gestellt werden. Nachdem ein erster Entwurf als nicht genehmigungsfähig zurückgewiesen wurde, hat die Telekom pünktlich zum Ablauf der nächsten Frist am 31. Januar geliefert, bestätigte Gregor Motzer, Sprecher der zuständigen Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG), am Donnerstag auf Nachfrage. Die jetzt vorliegenden Daten würden derzeit geprüft.

Einen ersten wenn auch symbolischen Spatenstich hatte es Mitte Dezember bei Ossenfeld gegeben (wir berichteten). Bevor es weitergehen kann, muss jetzt auf den endgültigen Bewilligungsbescheid aus Berlin gewartet werden. Laut Vertrag bleiben der Telekom dann zwölf Monate bis zur Fertigstellung des Breitbandnetzes im Landkreis.

Allerdings verstreichen Fristen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau auch schon mal. Der Bund wollte spätestens 2018 alle Haushalte versorgt haben, das Land Niedersachsen versprach 50 MBit bis 2020. Die aktuelle Landesregierung hat diese Zahlen bereits korrigiert. Aktuell gilt: 100 MBit bis ins Jahr 2025.

Einwohner von Willensen sind skeptisch, was Ankündigungen angeht

Das kleine Dorf Willensen in der Gemeinde Bad Grund ist – genauso wie beispielsweise Riefensbeek-Kamschlacken und einige Straßen in Katzenstein – aktuell ein weißer Fleck auf der Landkarte, was schnelles Internet angeht. Laut der Ausbaukarte auf der Internetseite der Telekom sind in Willensen lediglich „bis zu 16 MBit/s“ verfügbar – in Riefensbeek-Kamschlacken nicht einmal das. Ein „Highspeed-Ausbau“ ist demnach offenbar in absehbarer Zeit in beiden Orten nicht geplant. Solche Gebiete sind in der Karte dunkelblau dargestellt, was etwa in Wulften, Scharzfeld, Neuhof der Fall ist.

In Willensen zeigen sich Einwohner im Gespräch mit unserer Zeitung mehr als skeptisch, was die Ankündigungen von Politik und Telekom in Sachen Breitbandausbau angeht. Der Willenser Unternehmer Karl Jens Blumenberg berichtet, seine derzeitige Internetverbindung sei „eine Lachnummer“. In seiner Firma bekomme er über einen Hybridanschluss 10 bis 16 MBit/s – „wenn es gut läuft.“ Doch er befürchtet kurzfristig sogar eine massive Verschlechterung der Verbindung, da die Telekom seiner Kenntnis nach demnächst ihr Netz auch in Willensen auf Internet-Telefonie umstellen will. Er habe vor kurzem deshalb eine Kündigung seines Telefonvertrages erhalten. Er geht davon aus, dass die Übertragungsgeschwindigkeit dann nur noch 384 kBit/s betragen wird. „Das ist eine Katastrophe“, sagt der Unternehmer. Man könne dann beispielsweise nicht mehr gleichzeitig telefonieren und Internetseiten aufrufen.

Thomas Koch, Konrektor der Oberschule Badenhausen, der mit seiner Familie in Willensen wohnt, erzählt, dass er E-Mails mit Dateianhängen, etwa Fotos, nicht von zuhause aus versenden kann. Der Anschluss sei „eine Katastrophe“. Auch seine Nachbarn würden darüber klagen. Er habe wenig Hoffnung, dass sich an der Situation bald etwas ändert: Eine Telekommunikations-Fachfirma, die für die Telekom tätig sei, habe ihm erklärt, es gebe aktuell keine Informationen über Ausbaupläne für Willensen.

Die WRG äußerte sich dagegen zuversichtlich: Willensen, Katzenstein und Riefensbeek-Kamschlacken „sind Teil des geförderten Breitbandausbaus auf dem Weg zu einer flächendeckenden Versorgung mit schnellem Internet mit mindestens 50 Mbit/s.“ Die Telekom konnte am Freitag auf Nachfrage unserer Zeitung keine Angaben zum geplanten Breitbandausbau in Willensen geben.