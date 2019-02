Forscher entschlüsseln Stammbaum der Paviane

Das Leben auf der Erde ist komplex und vielfältig. Im Laufe der Evolution sind immer neue Arten entstanden, die an eine sich stetig verändernde Umwelt angepasst sind. Mit modernen genetischen Analysen können Forscher heute die Erbinformation von Organismen vollständig entschlüsseln, um deren Entwicklungsgeschichten und Anpassungen besser zu verstehen. Ein internationales Forscherteam, dem auch Wissenschaftler des Deutschen Primatenzentrums (DPZ) in Göttingen angehören, hat den Stammbaum der sechs in Afrika lebenden Pavianarten rekonstruiert. Die Erkenntnisse lassen Rückschlüsse auf die Entwicklungsgeschichte früher Menschenarten zu, teilt Sylvia Siersleben mit.

Die Leitung des Projekts haben Forscher des Human Genome Sequencing Center am Baylor College of Medicine, USA. Die Erbinformationen der Paviane lieferten deutliche Hinweise darauf, „dass es zwischen den Arten zum Austausch von Genen kam, die Arten sich also gekreuzt haben“, so Siersleben.

Die Arbeit werfe ein neues Licht auf die grundlegenden biologischen Prozesse, die neue Spezies hervorbringen. Da sich die Paviane etwa zur gleichen Zeit und im gleichen Lebensraum wie der Mensch entwickelt hätten, ermöglichten die Ergebnisse der Studie auch Rückschlüsse auf die Entwicklungsgeschichte früher Menschenarten (Science Advances), so Siersleben.

„Die Kindapaviane, eine im südlichen Afrika beheimatete Pavianart, sind sehr wahrscheinlich durch Verschmelzung von zwei ursprünglichen Pavianlinien entstanden“, erklärt Christian Roos, Wissenschaftler in der Abteilung Primatengenetik am Deutschen Primatenzentrum und einer der Autoren der Studie. „Darüber hinaus konnten wir auch genetische Merkmale identifizieren, die keiner der heute lebenden Pavianarten mehr zugeordnet werden können und auf Genfluss von einer ausgestorbenen Pavianlinie, einer sogenannten ‚ghost line‘, hinweisen.“ Hybridisierungen zwischen verschiedenen Pavianarten seien auch heute noch in Gebieten zu beobachten, in denen die Verbreitungsgebiete von Arten aneinandergrenzen. Da sich die Paviane genau wie der Mensch vor rund zwei Millionen Jahren in den gleichen Lebensräumen südlich der Sahara entwickelt hätten, seien sie „ein ausgezeichnetes Modell“, um die evolutionäre Entwicklung der Gattung Homo nachzuvollziehen, von der der moderne Mensch als einzige Art überlebt hat.

„Unsere Kollegen vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und in anderen Laboren haben bereits gezeigt, dass der moderne Mensch mit anderen Arten wie Neandertaler oder Denisova-Mensch hybridisierte“, sagt Dietmar Zinner, Wissenschaftler in der Abteilung Kognitive Ethologie am DPZ und ebenfalls einer der Autoren. „Im Gegensatz zum Menschen, deren Schwesterarten ausgestorben sind, sind die Kreuzung und der genetische Austausch unter den Pavianarten auch heute noch direkt zu beobachten. Studien zur Hybridisierung bei Pavianen ermöglichen uns ein besseres Verständnis der Evolution unserer eigenen Art.“

Paviane stellen aber nicht nur ein Modell für Hybridisierungsstudien dar. Sie dienen darüber hinaus auch als Vergleichsmodell, um Einflüsse von historischen Klima- und Umweltveränderungen auf die Evolution von Primaten, einschließlich des Menschen, zu untersuchen.