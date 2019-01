Skurriler Fund: Jesusfigur liegt auf Parkbank

Auf einer Bank in Göttingen wurde eine 1,50 Meter große Jesusfigur gefunden.

Auf einer Parkbank im Kogelhof in Göttingen hat eine Passantin am Mittwochabend eine etwa 1,50 Meter große Jesusfigur gefunden. Da die Plastik keine Hände hat, wird angenommen, dass sie eigentlich an ein Kruzifix gehört. Woher das goldfarbene Abbild aus Kunststoff und Gips stammt, ist noch nicht bekannt.

Die Finderin informierte sofort die Polizei. Mit dem Streifenwagen brachten die Beamten die Plastik anschließend vorsichtig zur Wache. Hier wurde die Skulptur erst einmal trocken untergebracht. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Es wird nicht ausgeschlossen, dass die Figur gestohlen wurde, so die Polizei.