Pflegekräfte protestieren gegen Pflegekammer

Pflegekräfte aus der Region haben am Samstag erneut gegen die niedersächsische Pflegekammer demonstriert. Bei der Kundgebung am Alten Rathaus in der Innenstadt sprachen Vertreter von der CDU und den Linken sowie der Gewerkschaft Verdi. „Unsere Interessen vertritt diese Kammer nicht“, sagte die Krankenschwester und Initiatorin der Kundgebung, Jeannette Kasel. Stattdessen vertrete sie Arbeitgeberinteressen und sorge nicht für mehr...