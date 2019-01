Betrunken auf geklautem E-Bike unterwegs

Goslar Die Polizei Goslar hat in der Nacht zu Mittwoch einen 24-Jährigen gestoppt, der betrunken auf einem E-Bike unterwegs war.

Die Polizei Goslar hat in der Nacht zu Dienstag einen 24-Jährigen gestoppt, der betrunken auf einem E-Bike unterwegs war. Später stellte sich heraus, dass das Elektrofahrrad vermutlich gestohlen war.

Der 24-Jährige war der Streife wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. „Dass dies offensichtlich nicht am glatten Pflaster lag, stellte sich bei der anschließenden Kontrolle heraus“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Weiterfahrt war aber nicht nur aus diesem Grund für den Fahrer beendet. Da sich hinsichtlich dessen tatsächlicher Eigentümerschaft an dem Fahrrad Zweifel und Widersprüche ergaben, wurde das E-Bike sichergestellt.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach dem Eigentümer des E-Bikes und bittet um entsprechende Hinweise unter Telefon 05321/3390.