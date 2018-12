Falscher Bankmitarbeiter betrügt 93-Jährige um Tausende Euro

Am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 12.00 klingelte ein junger Mann an der Tür einer 93 Jahre alten Nörten-Hardenbergerin. Der Unbekannte stellte sich als Sparkassenmitarbeiter vor, der einem Buchungsfehler nachgehen müsse. Aus diesem Grund wollte er einen Blick in die Kontoauszüge werfen.

Im Haus nutzte der Betrüger die Gelegenheit zum Diebstahl eines Portmonees, in dem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand. Erst am folgenden Tag wurde der Diebstahl bemerkt.

Der Täter ist etwa um die 20 Jahre alt und etwa 175 cm bis 180 cm groß. Bekleidet war er mit dunkler Mütze, Jacke und Hose.

Die Ermittler des 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode suchen Zeugen und fragen: Wo ist der falsche Sparkassenmitarbeiter noch aufgetreten? Wer hat den Unbekannten am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in der Straße Am Kirchhof oder in den angrenzenden Straßen gesehen?

Hinweise nimmt die Northeimer Polizei unter der Telefonnummer 05551/70050 entgegen.