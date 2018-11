Krimiserie Harter Brocken: Vierter Teil ist abgedreht

Für Moritz Führmann haben die Drehs für die Kriminalserie „Harter Brocken“ in St. Andreasberg schon so etwas wie „nach Hause kommen“. Der 40-jährige Schauspieler hat bereits einige Bekannte in der Bergstadt und schätzt die Freundlichkeit der Bewohner. „Das ist immer toll hier“, betont er. Bis...