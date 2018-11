Hilfe für den Harz versprochen

Das kommt auch nicht alle Tage vor, dass drei Ressortchefs sich in der Region treffen: Jetzt waren die Wirtschaftsminister aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Wöltingerode zu Gast, um über die länderübergreifende Ein-Harz-Initiative zu sprechen. Sie kündigten Geld für Projekte an....