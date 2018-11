CDU: „Schulentwicklungsplan des Landkreises ist undemokratisch“

Die CDU-Kreistagsfraktion übt in einer Pressemitteilung scharfe Kritik am Entwurf des Schulentwicklungsplans (SEP), den Kreisrat Marcel Riethig vorgelegt hat (wir berichteten). Der SEP sei undemokratisch, beklagt die CDU und fordert „Beschlüsse über Schulaufhebungen gehören in den Kreistag.“ Damit bezieht sie sich auf den Punkt 7.3 in dem Papier, in dem es um die „Aufhebung von Schulen“ geht. Der Texte dort lautet: „Der Kreisausschuss...