Autodieb flüchtet nach Verkehrsunfall – Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem Unfallverursacher, der im Sommer einen gestohlenen Lieferwagen fuhr.

Am Freitag, 6. Juli, kam es gegen 8.20 Uhr auf der B248 zwischen Kalefeld und Seesen zu dem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer eines Renault Traffic war auf der Fahrt in Richtung Süden in Höhe des Harzhorns nach rechts von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.

Unfallverursacher flüchtet

Der immer noch unbekannte Fahrer blieb seinerzeit noch kurz an der Unfallstelle stehen. In diesem Moment wurde der Unfallverursacher von einem Verkehrsteilnehmer fotografiert (siehe Bild). Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der vermutlich leicht verletzten Person verlief ergebnislos.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es in der Nacht zu einem Einbruch in den Northeimer Betrieb des Fahrzeughalters gekommen war. Gestohlen wurden ein Sparschwein mit etwas Bargeld und der Schlüssel des später verunfallten Renault Traffic. Der Diebstahl des Renault fiel zunächst aber nicht auf.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen erwirkte beim Amtsgericht Göttingen einen Beschluss, mit dem jetzt öffentlich nach dem Unfallverursacher gefahndet wird. Die Ermittlungen werden derzeit beim 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode geführt.

Hinweise wie Vorname, Nachname, Spitzname, ehemalige oder aktuelle Aufenthaltsorte zu der abgebildeten Person werden von der Polizei unter der Telefonnummer 05551/70050 entgegengenommen. Ebenso fragen die Ermittler, wo der gestohlene Lieferwagen mit der Firmenaufschrift ‚Wolff‘ in der Nacht zum Freitag gesehen wurde.