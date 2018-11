Schulentwicklungsplan erntet scharfe Kritik

Mit teilweise scharfer Kritik an dem von ihm vorgelegten Entwurf des Schulentwicklungsplans (SEP) für den Landkreis Göttingen sah sich Kreisrat Marcel Riethig in der Sitzung des Schulausschusses am Donnerstag konfrontiert. Die Sitzung fand in Form einer öffentliche Anhörung statt, in der Vertreter...