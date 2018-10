Rauchwolken über Göttingen: Auto brennt vollständig aus

Der Pkw, ein Alfa Romeo 147, geriet wohl bei Schweißarbeiten in Brand.

Göttingen Eine schwarze Rauchwolke war am Montagnachmittag über Göttingen zu sehen. Das war die Ursache.

Eine schwarze Rauchwolke war am Montagnachmittag über dem Göttinger Stadtteil Weende und darüber hinaus bis nach Bovenden und im gesamten Stadtgebiet zu sehen. Grund war der Brand eines Pkw auf dem Gelände eines Autohauses im Beselerweg im Gewerbegebiet Lutteranger.

Nach Auskunft eines Mitarbeiters des Autohauses geriet der Pkw, ein Alfa Romeo 147, bei Schweißarbeiten in der Werkstatt in Brand. Mit drei Feuerlöschern hätten die Mitarbeiter noch versucht, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Als dies jedoch nicht gelang, schoben sie das brennende Auto geistesgegenwärtig aus dem Gebäude auf den Hof. Hier ging der Wagen schließlich vollständig in Flammen auf.

Die Feuerwehr wurde um 15.30 Uhr alarmiert. Vor Ort war ein Hilfeleistungs- und Löschfahrzeug der Feuerwache des Klinikums sowie die Polizei. Innerhalb kurzer Zeit war der Brand eingedämmt, Nachlöscharbeiten wurden mit Schaum durchgeführt.

Durch die starke Hitzeentwicklung wurden eine Scheibe, ein Fallrohr und andere parkende Pkw beschädigt. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.