Die Arbeitslosigkeit sinkt auf ein Rekordtief

Die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk Göttingen ist im September auf ein Rekordtief gesunken, während der Bestand an offenen Stellen weiter gestiegen ist. Darüber informierte die Arbeitsagentur jetzt in ihrem Monatsbericht. Die Agentur für Arbeit Göttingen vermeldete für den zurückliegenden Monat die niedrigste Arbeitslosenzahl seit der Wiedervereinigung für den Agenturbezirk.

Konkret waren im Agenturbezirk Göttingen im September 13.060 Menschen bei der Arbeitsagentur und den Jobcentern der Region arbeitslos gemeldet, heißt es im Arbeitsmarktbericht weiter. Das waren 656 Personen oder 4,8 Prozent weniger als im August und 626 Personen oder 4,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt demnach bei 5,4 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte unter dem September-Wert des vergangenen Jahres. Der Rückgang gegenüber dem Vormonat entspricht allerdings dem regelmäßigen saisonalen Verlauf, heißt es vonseiten der Arbeitsagentur.

Steter Aufwärtstrend

Im zurückliegenden Monat sank die Arbeitslosigkeit in beiden zum Agenturbezirk Göttingen gehörenden Landkreisen Northeim und Göttingen.

Der Rückgang bildet sich in den Vergleichen zum Vormonat und auch zum Vorjahreswert ab. Dabei wurde in beiden Landkreisen sowohl die niedrigste Zahl an Arbeitslosen als auch die niedrigste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung notiert. Im Landkreis Northeim waren im September 3.579 Menschen bei der Arbeitsagentur und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 175 Personen oder 4,7 Prozent weniger als im August und 264 Betroffene und 6,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 5,1 Prozent und liegt damit 0,4 Prozentpunkte unter dem Wert vom September 2017.

Neue Tiefstwerte notiert

Auch im Landkreis Göttingen konnten neue Tiefstwerte notiert werden: Insgesamt waren im September 9.481 Menschen arbeitslos gemeldet, 481 Personen oder 4,8 Prozent weniger als im August und 362 Betroffene oder 3,7 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,5 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahresmonat. Klaus-Dieter Gläser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Göttingen, konnte in diesem Jahr wiederholt gute Zahlen verkünden. In vielen Punkten habe sich der Arbeitsmarkt positiv entwickelt und biete viele Chancen für Arbeitsuchende, so der Arbeitsmarktexperte.

Der Zehn-Jahres-Vergleich zeuge von einem steten Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt: Rund 7.000 Arbeitslose weniger und mehr als 21.000 neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zeigten eine positiven Entwicklung. Im ersten Quartal 2018 waren rund 174.00 Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt.