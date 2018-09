Praktikanten machen die erste Schritte in das Berufsleben

Im September absolvierten die Neuntklässler der KGS Bad Lauterberg ein dreiwöchiges Betriebspraktikum zur Berufsorientierung. Insgesamt sind 85 Schüler in dieser Zeit in verschiedenen Betrieben aus der Region untergekommen, um sich einen Einblick in das Berufsleben zu machen. Einige der Schüler...