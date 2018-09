A7 Richtung Kassel wird eine Nacht lang gesperrt

Die Autobahn 7 wird in der Nacht von Freitag, 28., auf Samstag, 29. September, in Richtung Kassel gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Seesen und Echte, teilt Via Niedersachsen mit.

Via Niedersachsen ist verantwortlich für die Planung, den Ausbau, den Betrieb und die Erhaltung der A7 zwischen Bockenem und Göttingen. Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A7 muss die Verkehrsführung umgelegt werden. Dafür sei die beschriebene Sperrung unumgänglich, heißt es weiter. Die im betroffenen Abschnitt befindliche Rastanlage Schwalenberg ist bereits ab dem 28. September, 13 Uhr, gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet: Aus Richtung Hannover kommende Verkehrsteilnehmer fahren an der Anschlussstelle Seesen ab und benutzen die beschilderte Umleitungsstrecke U62 bis zur Anschlussstelle Echte.