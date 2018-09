Junge Beratungsfachkräfte verstärken Arbeitsagenturen

Göttingen Die Agentur für Arbeit Göttingen präsentiert sich auch am Samstag, 22. September, auf dem Berufsinformationstag BITO in Osterode.

Drei Jahre lang haben sie sich an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim beziehungsweise Schwerin theoretische Grundlagen erarbeitet. Während der Praxisphasen in der Agentur für Arbeit und im Jobcenter konnten sie außerdem erste Einblicke in die vielfältigen Aufgabenbereiche gewinnen. Nun haben Sarah Lorke, Alexandra Putivcev und Ferhat Erdana ihr duales Bachelor-Studium bei der Bundesagentur für Arbeit abgeschlossen.

Vor ihrem Start in der Agentur für Arbeit Göttingen beziehungsweise im Jobcenter Landkreis Northeim nahmen sie die Glückwünsche von Klaus-Dieter Gläser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Göttingen, und Klaus Voelcker, Geschäftsführer operativ, entgegen. Putivcev wird künftig in der arbeitnehmerorientierten Vermittlung in Göttingen arbeiten, Erdana verstärkt den Arbeitgeber-Service in Northeim. Lorke widmet sich als Integrationsfachkraft im Jobcenter Landkreis Northeim der Beratung und Vermittlung von Arbeitslosen.

Verlässliche Perspektiven für Nachwuchskräfte bieten

Alle Studienabsolventen haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten. „Wir bemühen uns, unseren Nachwuchskräften verlässliche Perspektiven zu bieten. Damit können wir als Arbeitgeber, der sich dem Wettbewerb um Auszubildende und Studierende stellen muss, punkten“, so Agenturchef Gläser.

Um Nachwuchskräfte wirbt die Agentur für Arbeit Göttingen auch am kommenden Samstag, 22. September, auf dem Berufsinformationstag BITO in Osterode. Am Stand 10 in der BBS Neustädter Tor, informieren Nachwuchskräfte und Ausbildungsverantwortliche über Inhalte, Voraussetzungen und Perspektiven ihrer Berufe.

Vorgestellt werden die Ausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen und die dualen Studiengänge (B.A.) Arbeitsmarktmanagement und Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung.