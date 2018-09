Schwermetall: Ein Erbe, das ewig im Boden steckt

Kaum jemand an den Ortsrändern von Bad Harzburg und Goslar dürfte wissen, dass sogar eine Krankheit nach der Gegend benannt ist, in der er lebt. Erstmals tauchte der Name „Die Oker- oder Steinfeldkrankheit“ im Jahre 1974 in einer Dissertation zur Umweltverschmutzung aus vergangenen Jahrhunderten...