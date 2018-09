Polizeiauto gerät bei Einsatzfahrt in Unfall

Am Montagabend kam es auf der Berliner Straße in Göttingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Polizeiauto. Gegen 17.40 Uhr war der Streifenwagen nach Angaben der Polizei mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz, bei dem es um häusliche Gewalt ging. An der Ampelkreuzung vor dem Hauptbahnhof musste der Streifenwagen die Kreuzung bei Rot passieren. Ein Autofahrer, der über die Ampel bei Grün zum Bahnhof fahren wollte, übersah das Einsatzfahrzeug. Beide Pkw stießen zusammen, die Fahrerin des Polizeiwagens wurde dabei verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Die Göttinger Berufsfeuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Auf der Berliner Straße kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die Straße war in Richtung Groner Tor für längere Zeit gesperrt. Beamte eines anderen Polizeireviers übernahmen die Unfallaufnahme, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zahlreiche Schaulustige verfolgten den Einsatz. sr