IHK und Landeskriminalamt informieren über Cybercrime

Göttingen Infotag findet am 12. September in Göttingen statt. Beratungssprechtag ist ebenfalls geplant.

Die IHK in Göttingen lädt am 12. September zu einer Informationsveranstaltung rund um das Thema Cybercrime ein. Jeden Tag werden durch Cyberattacken weltweit Websites lahmgelegt, Daten entwendet und Identitäten gestohlen. Ob der sogenannte CEO-Fraud (Geschäftsführer-Fake), manipulierte Webseiten, Erpressermails nach angeblichem Pornokonsum oder Wirtschaftsspionage via Internet – der Wirtschaft entstehen ungeheure Verluste. Im Visier von Kriminalität und Spionage stehen mittlerweile nicht nur Großunternehmen, sondern verstärkt auch kleine und mittlere Betriebe und deren Know-how.

Die IHK Hannover bietet vor diesem Hintergrund in der Göttinger IHK-Geschäftsstelle gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Niedersachsen, das für die Verhinderung und/oder Aufklärung krimineller Sachverhalte zuständig zeichnet, eine allgemeine Informationsveranstaltung und Beratungssprechtage zur Digitalen Sicherheit an.

Die Informationsveranstaltung findet am 12. September, der erste Beratungssprechtag am 19. September statt. Das Konzept Beratungssprechtage sieht individuelle, vertrauliche Gespräche mit Experten des Landeskriminalamtes vor.

Eine Anmeldung zu beiden kostenfreien Veranstaltungen ist erforderlich. Ort für beide Veranstaltungen ist die IHK-Geschäftsstelle in Göttingen, Bürgerstr. 21. Ansprechpartner für weitere Fragen ist Joachim Grube, Telefon 0551/7071025 oder E-Mail: grube@hannover.ihk.de