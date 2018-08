Beifahrerin verletzt, Radlerin angefahren

Eine Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Donnerstag gegen 17.20 Uhr. Laut Polizei befuhr eine 48-jährige Herzbergerin von der B243 kommend die Abfahrt Osterode-Süd. Im Einmündungsbereich der Osttangente wollte sie nach rechts abbiegen, musste aber verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender 29-Jähriger aus Osterode bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin der 48-Jährigen leicht verletzt.

Ein weiterer Verkehrsunfall hatte sich bereits am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Herzberger Landstraße in Hattorf ereignet. Laut Polizei befuhr ein 58-Jähriger die Bahnhofstraße und wollte nach rechts in die Herzberger Landstraße abbiegen. Hier übersah er eine vorfahrtberechtigte 47-jährige Radfahrerin. Durch die Kollision stürzte die Hattorferin zu Boden und zog sich Verletzungen zu, die in der Klinik versorgt wurden. pol/rtl