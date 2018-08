Motorradfahrer rutscht unter Leitplanke

Gieboldehausen Der Mann wurde bei dem Unfall am Sonntagnachmittag verletzt. Eine Auffahrt zur B27 musste kurzzeitig gesperrt werden.

Verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag. Als der Mann gegen 16.15 Uhr von Wollbrandshausen kommend die Auffahrt zur B27 in Richtung Gieboldehausen befuhr, stürzte er mit seiner Maschine in einer Kurve und rutschte unter die Leitplanke. Der verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Zum Einsatz kamen der Rettungswagen aus Gieboldehausen und der Notarzt aus Duderstadt, erklärte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr.

Im Einsatz war die Feuerwehr Gieboldehausen mit 20 Kräften. Zunächst ging man von einem Unfall zwischen Motorrad und Pkw aus, das bestätigte sich aber nicht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und streute auslaufendes Benzin mit Bindemittel ab. Die Auffahrt musste kurzzeitig gesperrt werden.