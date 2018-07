Der Starkregen verursachte zahlreiche Überschwemmungen – wie etwa in einer Shisha Bar in der Roten Straße in der Göttinger Innenstadt.

Im Zuge der Gewitter schlug ein Blitz in einen Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Göttinger Südstadt ein. Das Dämmmaterial fing Feuer.

Göttingen Feuerwehren in der Kreisstadt rücken wegen Starkregens und Gewitter zu zahlreichen Einsätzen aus. In Göttingen kommt es zu Hochwassereinsätzen.

Blitzeinschlag setzt Dachstuhl in Göttinger Südstadt in Brand

Der langersehnte Regen kam heftig. Am Sonntagnachmittag zogen Gewitter mit Starkregen von Nordwesten kommend über die Region. So auch über Stadt und Landkreis Göttingen. Besonders schlimm hat es die Stadt Göttingen getroffen.

Um 15.14 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr ein. Mehrere Keller standen unter Wasser, so unter anderem im Tobias-Meyer-Weg in Weende, in der Robert-Bosch-Breite in Grone oder in der Roten Straße in der Innenstadt. Dazu wurden neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren Grone, Stadtmitte und Weende alarmiert.

Wenig später, um 15:33 Uhr ging bei der Feuerwehr die Meldung über einen Dachstuhlbrand im Stargarder Weg in der Südstadt ein. „Ich saß gerade im Café nebenan, als es einen lauten heftigen Knall gegeben hat“, sagt ein Anwohner. Ein Blitz ist mitten in den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen und hat das Dämmmaterial unter der Dachhaut in Brand gesetzt. Mehrere Passanten riefen den Notruf. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Ortsfeuerwehr Geismar wurden alarmiert und erreichten nach wenigen Minuten den Einsatzort.

Das Feuer wurde sowohl im Innenangriff, als auch über eine Drehleiter und mit einem B-Rohr von außen bekämpft. Verletzt wurde hier zum Glück niemand. Die darunter liegende Wohnung dürfte aber nun einen Wasserschaden durch das Löschwasser davongetragen haben.

Schlimm hat es auch eine Shisha Bar in der Roten Straße in der Göttinger Innenstadt getroffen. Weil vor dem Haus gerade eine tiefe Baugrube ist, floss das Wasser durch das Erdreich in die im Kellergeschoss liegende Lokalität und flutete diese. Alleine in der Baugrube stand das Wasser mindestens einen Meter hoch. Die Ortsfeuerwehr Stadtmitte und ein Rüstwagen der Berufsfeuerwehr pumpten die Grube leer. Dennoch ist das Interieur des Clubs nicht mehr zu retten. „Das Wasser kam wie aus einem Wasserhahn einfach durch die Wände geschossen. Wir werden wohl vorübergehend schließen müssen“, sagt Oktay Özbey von der Sahara Shisha Bar.