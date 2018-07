Wege zurück in den Beruf

Frauen und Männer, die eine familienbedingte berufliche Auszeit genommen haben, stehen häufig vor der Frage: Wie kann der Wiedereinstieg gelingen? Antworten auf diese und andere Fragen bietet Susanne Wädow, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in der Göttinger Arbeitsagentur, in der...