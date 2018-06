Auffahrunfall auf A7 fordert drei Schwerverletzte

Insgesamt vier Verletzte, davon drei schwer, forderte ein Auffahrunfall am Donnerstag auf der Autobahn 7 bei Göttingen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer gegen 6.25 Uhr den mittleren Fahrstreifen in nördlicher Richtung. Etwa 300 Meter vor der Anschlussstelle Göttingen-Nord musste er wegen eines Staus fast bis zum Stillstand stark abbremsen. Dies übersah ein 56-jähriger Sprinterfahrer aus Dänemark und fuhr auf den Pkw auf. Durch die Kollision wurde der Pkw etwa 70 Meter nach vorn geschleudert, der Sprinter kam nach rechts von der Fahrbahn ab und an der Außenschutzplanke zum Stehen. An beiden Pkw entstand hoher Sachschaden.

Der Pkw-Fahrer wurde verletzt, seine 30-jährige Beifahrerin und 58-jährige Mitfahrerin – alle aus Nordhausen stammend – wurden schwer verletzt, ebenso der Sprinterfahrer. Alle Unfallbeteiligten wurden in Göttinger Kliniken gebracht. Zwecks Unfallaufnahme sowie Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die A 7 etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Hierdurch entstand ein Rückstau von etwa sieben Kilometern. Auf den umliegenden Umleitungsstrecken kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. rtl