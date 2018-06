Sternwarte feiert zehnjähriges Bestehen

Die Sternwarte in St. Andreasberg hat am Samstag ihr erstes Jubiläum gefeiert: Zehn Jahre gibt es den Verein und seine Einrichtung in der Bergstadt. Allemal ein Grund zum Feiern. „Wir zeigen allen den Himmel“, sagte Utz Schmidtko, Vorsitzender des Vereins Sternwarte...