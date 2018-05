„Wunderbar Unverpackt“ öffnet in Göttingen

Die Crowdfunding Kampagne von Denise Gunkelmann (28) für einen weiteren „Wunderbar Unverpackt“-Laden in ihrer Heimatstadt Göttingen war ein voller Erfolg. Mitten im Herzen Göttingens eröffnet Denise Gunkelmann am Samstag, 5. Mai, um 10 Uhr in der Groner-Tor-Straße 22...