Fritz Güntzler in den Vorstand der CDU-Bundestagsfraktion gewählt

Göttingen Der Göttinger Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU) ist in den Vorstand der Bundestagsfraktion der CDU/CSU gewählt worden. In einer Fraktionssitzung am Dienstag wurde der CDU-Politiker als einer von 15 Beisitzern in den Vorstand der größten Fraktion im Deutschen Bundestag gewählt. ...