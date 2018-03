Gesundheits- und Pflegeberufe entdecken

Einblicke in die Ausbildungs-, Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten in der Gesundheits- und Pflegebranche bietet der „Aktionstag Gesundheitsberufe“ am Mittwoch, 11. April. Dabei geht es nicht nur um die Vielzahl der klassischen Pflege- und Gesundheitsberufe, sondern auch um...