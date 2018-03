Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Nach einem versuchten Überfall auf eine Tankstelle im Maschmühlenweg in Göttingen am Sonntagabend konnte die Polizei zwei Männer festnehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei versuchten ein 22 Jahre alter Berliner und ein 16-jähriger Göttinger gegen 19.15 Uhr unter einem Vorwand in den geschlossenen Verkaufs- und Kassenraum zu gelangen, um vermutlich die Angestellte zu überfallen. Es war jedoch nur noch der Nachtschalter geöffnet. Nachdem sie nicht in den Innenraum hineinkamen, ließ das Duo von seinem Vorhaben ab. Noch auf dem Tankstellengelände konnten Polizeibeamte die beiden Männer vorläufig festnehmen. Bei einem der Täter fanden die Ermittler eine Druckluftpistole.

Nach einer Nacht in den Gewahrsamszellen der Polizei wurden sie einem Haftrichter beim Amtsgericht Göttingen vorgeführt. Die erlassenen Haftbefehle wurden gegen Auflagen außer Kraft gesetzt. Die Polizei untersucht nun, ob die beiden jungen Männer auch für einen Überfall einer Tankstelle an der Königsallee am 5. März in Betracht kommen (wir berichteten). pol/kic