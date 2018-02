„Das ist unprofessionell. Wir erhalten jetzt Anrufe der Eltern“

Eine Äußerung von Kreisrat Marcel Riethig in der Sitzung des Kreisschulausschusses sorgte in den Rathäusern der Stadt Bad Sachsa und der Gemeinde Bad Grund für große Verwunderung und auch Empörung. Der Schuldezernent hatte in den Beratungen über die Schulentwicklungsplanung angedeutet, dass in naher Zukunft über die Schließung der beiden Oberschulen in der Uffestadt und in Badenhausen nachgedacht werden...