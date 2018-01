ASB: Versammlung

Barbis Die Mitgliederversammlung des Arbeiter-Samariter-Bundes, Kreisverband Northeim/Osterode, findet am 19. Februar um 19 Uhr in der ASB-Tagespflege Barbis, Am Zoll 7, statt. Auf der Agenda stehen Neuwahlen des Vorstandes und der Kontrollkommission sowie die Wahl der Delegierten zur Landeskonferenz.