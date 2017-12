Rizor-Pleite: Linienverkehr wird neu ausgeschrieben

Nachdem wir am Montag über die Insolvenz des Bus-Unternehmens Rizor berichtet haben und die Kreistagsfraktionen ihre Besorgnis über den Wegfall dieses wichtigen Anbieters im öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ausgedrückt haben, hat nun die Kreisverwaltung eine Stellungnahme abgegeben, um damit auf die „Verunsicherung bei Betroffenen“ zu reagieren. Der Landkreis ist Träger der Schülerbeforderung und Teil des Zweckverbands Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN).

„Nach Aussage der Firma Rizor ist der Betrieb bis Ende Januar gesichert. Der Landkreis Göttingen erwartet, dass diese Zusage eingehalten wird. Zugleich werden vorbereitende Maßnahmen getroffen, falls zu einem früheren Zeitpunkt Handlungszwang entsteht“, heißt es in der Erklärung von Sprecher Ulrich Lottmann. Die in den Berichten genannten Linien 150, 155 und 170 zwischen Göttingen und Duderstadt sind laut Kreisverwaltung an die Regionalbus Braunschweig GmbH als Auftragnehmerin vergeben. „Die RBB ist damit verpflichtet, die Linien vertragskonform zu bedienen. Ob und ggf. welche Subunternehmen beauftragt sind, liegt in der Verantwortung der RBB.“

„Es wird frühzeitig eine gesicherte Lösung für den Zeitraum bis zur nächsten regulären Ausschreibung zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 erreicht.“ Ulrich Lottmann, Sprecher des Landkreises, zur Schülerbeförderung

Der Linienverkehr wird durch den ZVSN koordiniert. „Landkreis und ZVSN haben die Situation beständig beobachtet. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Einstellung des Betriebs der Firma Rizor zum 31. Januar 2018 hat der ZVSN eine sogenannte Notvergabe, d. h. eine Ausschreibung mit verkürztem Verfahren, eingeleitet“, teilt Lottmann mit. Die Angebotsfrist laufe in Kürze ab und es würden bereits mehrere Angebote vorliegen, so dass von einer tragfähigen Lösung über Januar hinaus ausgegangen werden könne. Für die Schülerbeförderung habe der Landkreis ebenfalls ein Vergabeverfahren eingeleitet. Auch hier läuft die Frist in Kürze ab. „Gegenstand der Vergabe ist die Schülersonderbeförderung ab Ferienende, also bereits ab 8. Januar 2018. Damit wird frühzeitig eine gesicherte Lösung für den Zeitraum bis zur nächsten regulären Ausschreibung zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 erreicht. Die Chancen dafür sind aufgrund intensiver Bemühungen des Landkreises gut.“

Teilnetz Osterode - Bad Grund - Clausthal-Zellerfeld ist betroffen

Betroffen von der Rizor-Insolvenz sind im Landkreis Göttingen der Linienverkehr im Teilnetz 11 Osterode - Bad Grund - Clausthal-Zellerfeld mit den Linien 440 Osterode - Clausthal-Zellerfeld, 460 Osterode - Gittelde - Bad Grund - Clausthal-Zellerfeld, 462 Osterode - Riefensbeek-Kamschlacken, 463 Förste - Eisdorf - Badenhausen, 465 Osterode - Förste - Dorste - Katlenburg, außerdem die Schülersonderbeförderung in der Kernstadt Duderstadt (Pestalozzi-Schule, Janusz-Korczak-Grundschule, Tagesstätte St. Raphael) und in Göttingen-Geismar (Schulzentrum mit Adolf-Reichwein-Schule und Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule) sowie Sport- und Schwimmfahrten in der Kernstadt Duderstadt (Tagesstätte St. Raphael).

Die Zusammenarbeit der Firma Rizor mit Landkreis und ZVSN sei gut und konstruktiv gewesen, heißt es in der Erklärung der Kreisverwaltung. „Auch seit die Zahlungsschwierigkeiten des Unternehmens bekannt waren, gab es einen beständigen Austausch. Während dieser Zeit haben Landkreis und ZVSN konstruktiv die Sanierungsbemühungen des Unternehmens begleitet und einen Beitrag geleistet.“

Zugleich haben sich Landkreis und ZVSN im Interesse von Fahrgästen und Schülerbeförderung für den nun eingetretenen Fall vorbereitet, dass die Sanierungsbemühungen scheitern, erklärt Lottmann.

Deshalb konnten die Maßnahmen nach Bekanntwerden der Betriebseinstellung umgehend eingeleitet werden. „Der Landkreis und der ZVSN unternehmen alle Anstrengungen, Busverkehr und Schülersonderbeförderung auf den betroffenen Strecken zu sichern und fortzuführen.“ mb