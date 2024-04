Teheran. Die militärischen Spannungen in der Region sind so groß wie seit Jahren nicht mehr. Nun wurde ein Containerschiff im Persischen Golf festgesetzt.

Die Marine der iranischen Revolutionsgarden hat ein Containerschiff festgesetzt. Das Schiff habe eine Verbindung zu Israel und befinde sich in der Region am Persischen Golf, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Samstag.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

