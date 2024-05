Washington/New York. Der Ex-Präsident bekommt erneut eine Geldstrafe aufgebrummt. Sollte er weiter gegen Auflagen verstoßen, folgt ein drastischer Schritt.

Im Schweigegeld-Prozess in New York um mutmaßlich illegal verbuchte Zahlungen an den Porno-Star Stormy Daniels hat der Vorsitzende Richter Donald Trump ein letztes Stopp-Schild gezeigt.

Juan Merchan bestrafte den Ex-Präsidenten am Montagmorgen, weil dieser wiederholt gegen eine sogenannte „gag order“ verstoßen hatte (partielles Rede-Verbot über den Prozess und etliche Beteiligte), mit weiteren 1000 Dollar. Zuvor war Trump bereits zu 9000 Dollar Bußgeld für Beleidigungen und Verleumdungen von Prozess-Beteiligten verurteilt worden.

Merchan machte klar, dass die finanziellen Nadelstiche bei Trump offensichtlich keine mäßigende Wirkung entfalten. „Die direkten Attacken auf die Rechtsstaatlichkeit“ gingen unvermindert weiter.

Richter Juan Merchan leitet den Prozess gegen Donald Trump vor dem Strafgericht in Manhattan. © DPA Images | Elizabeth Williams

Trump Prozess: „Das letzte, was ich tun will, ist, Sie ins Gefängnis zu schicken“

Dann sprach Merchan einen historischen Satz: „Sie sind der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten und möglicherweise auch der nächste. Das letzte, was ich tun will, ist, Sie ins Gefängnis zu schicken. Aber am Ende des Tages habe ich einen Job zu erledigen.“

Die Integrität des Gerichts, des Prozesses und der Justiz müssten bewahrt werden. Botschaft: Schon nach der nächsten Tirade, die Trump gegen den von ihm als Hetzjagd empfundenen Prozess absondert, könnte die Verhängung von Beugehaft folgen; es wäre eine historische Premiere für die USA. Trump verfolgte die Ansprache Merchans mit starrem Blick fast regungslos. Am Ende schüttelte er den Kopf. Noch nie wurde Donald Trump von verantwortlicher Stelle so unmissverständlich mit Inhaftierung gedroht.

