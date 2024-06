Las Vegas. Donald Trump macht bei der ersten Wahlkampfveranstaltung nach seiner Verurteilung ein Versprechen und droht der Konkurrenz.

Donald Trump schlug bei einer Wahlkampfkundgebung am Sonntag in Las Vegas vor, die Steuern auf Trinkgelder abzuschaffen, um die Wähler im sogenannten Swing State Nevada zu gewinnen, in dem es eine beträchtliche Anzahl von Beschäftigten in der Dienstleistungsbranche gibt.

Der Vorschlag, den Trump auf der ersten Wahlkampfveranstaltung seit seiner Verurteilung im New Yorker Schweigegeldprozess vorbrachte, wurde von einer mächtigen Gewerkschaft des Staates sofort als „wildes Wahlkampfversprechen eines verurteilten Schwerverbrechers“ kritisiert.

„Wenn ich ins Amt komme, werden wir keine Steuern auf Trinkgelder erheben“, sagte Trump bei seiner Kundgebung. „Wir werden das sofort tun, als erstes im Amt, weil es seit Jahren ein Streitpunkt ist und Sie einen großartigen Dienst leisten – Sie kümmern sich um die Menschen.“

Gewerkschaft gibt Trump einen Korb

Die lokale Gewerkschaft „Culinary Workers Union Local 226“ lehnte am Sonntag Trumps Versprechen ab. „Seit Jahrzehnten kämpft die Culinary Union für die Rechte der Arbeitnehmer und gegen unfaire Besteuerung“, sagte Sprecher Ted Pappageorge in einer Erklärung. „Trinkgeldverdiener müssen auf jeden Fall entlastet werden, aber die Arbeiter in Nevada sind klug genug, den Unterschied zwischen echten Lösungen und wilden Wahlkampfversprechen eines verurteilten Straftäters zu kennen.“

Während seines Besuchs in Las Vegas gründete die Trump-Kampagne auch eine neue Koalition „Latino-Amerikaner für Trump“, die vor der Wahl im November ihre Reichweite bei hispanischen Wählern erhöhen soll. Die Entscheidung, das neue Programm in Nevada zu starten, war kein Zufall.

Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass sich hispanische Wähler, die traditionell demokratisch gewählt haben, deutlich in Richtung Trump bewegen. In einem Staat wie Nevada, wo Latino-Wähler einen beträchtlichen Teil der Wählerschaft ausmachen, könnte die Absaugung einiger von ihnen dazu beitragen, Trump möglicherweise zur Präsidentschaft zu verhelfen. Nevada ist einer von sechs oder sieben Swing States, die voraussichtlich den Ausgang der Wahlen entscheiden werden. Nevada hat den demokratischen Kandidaten für das Präsidentenamt in vier aufeinanderfolgenden Wahlen unterstützt – aber Joe Biden lag im Jahr 2020 nur mit zwei Punkten Vorsprung vor ihm.

Trump: „Rache braucht Zeit“

Quellen aus dem Trump-Wahlkampfteam verwiesen insbesondere auf die Covid-19-Pandemie als Grund für ihren Optimismus, heißt es beim Nachrichtensender CNN. Nevada war aufgrund seiner Abhängigkeit vom Tourismus und Gastgewerbe besonders stark von der Pandemie betroffen.

Trump wetterte am Sonntag auch gegen seine Verurteilung und pries den Spendensegen, den es dadurch für seinen Wahlkampf gab. In einer Reihe von Interviews in der vergangenen Woche weigerte sich Trump, von seinen Drohungen mit Vergeltungsmaßnahmen gegen seine politischen Gegner zurückzutreten, falls er die Präsidentschaft gewinnt.

„Nun, Rache braucht Zeit. Das werde ich sagen“, sagte Trump in einem Interview mit dem Psychologen Phil McGraw, besser bekannt als Dr. Phil. „Und manchmal kann Rache gerechtfertigt sein. Phil, ich muss ehrlich sein. Weißt du, manchmal kann es passieren.“

Trump will Asylbeschränkungen aufheben

Und während er die Menschen, die wegen des Einbruchs in das Kapitol am 6. Januar 2021 im Gefängnis saßen, als „Krieger“ bezeichnete und weiterhin fälschlicherweise behauptete, die Randalierer seien von der Polizei ins Kapitol eingeladen worden, konzentrierte sich Trump am Sonntag auch auf die Einwanderung, die sein Team sieht als eine zentrale Schwachstelle.

In einem möglichen Versuch, diese Schwachstelle zu beheben, kündigte Biden letzte Woche eine Exekutivmaßnahme an, die ihm die Befugnis verleiht, die Grenze zwischen den USA und Mexiko für illegal einreisende Asylsuchende effektiv zu schließen, wenn eine tägliche Grenzübertrittsschwelle überschritten wird. Trump kritisierte Biden während seiner Rede in Phoenix wiederholt wegen dieses Schritts, nannte ihn „Bullshit“ und versprach, die neuen Asylbeschränkungen aufzuheben, wenn er wiedergewählt würde. (red)