Washington. Kristi Noem, Gouverneurin von South Dakota, hat bereits ihre eigene Hündin auf dem Gewissen. Jetzt nimmt sie „Commander“ ins Visier.

In den USA läuft die Suche nach einem möglichen Vize-Präsidenten für Donald Trump

Unbedingt haben will den Job Kristi Noem, die Gouverneurin von South Dakota

Mit dem Vorschlag, den Hund von Joe Biden zu töten, sorgt sie nurn für Aufsehen

Sie hieß „Cricket”, war 14 Monate alt und, wenn man der prominenten Autorin glauben will, die gern Donald Trumps Vize-Präsidentschaftskandidatin werden würde, eine Deutsche Drahthaar Vorsteher-Hündin. Bis Kristi Noem die Geduld verlor. Und das Jungtier nach eigenen Worten in einer Kiesgrube auf ihrer Farm erschoss. Weil „Cricket“ zu ungestüm und ungehorsam war.

So steht es im neuen Buch („No Going Back”) der republikanischen Gouverneurin von South Dakota, das in dieser Woche in den USA auf den Markt kommt. Noem hat dafür parteiübergreifend und vor allem von Tierfreunden zigtausendfach Prügel kassiert. Tenor: Das mit der Vize-Präsidentschaft könne die 51-Jährige in der Hundeliebhaber-Nation Amerika nun „komplett vergessen“.

Anstatt in Sack und Asche zu gehen, legt die 51-jährige Rechtspopulistin am Sonntag noch eine Schüppe drauf. In einer renommierten CBS-Polit-Talkshow bestätigte Noem, dass sie in ihrem Buch auch „Commander“, den Vierbeiner von Präsident Joe Biden, auf der Abschussliste sieht. Der deutsche Schäferhund habe 24 Mal Personenschützer des Secret Service gebissen, sagte Noem und deutete gegenüber der schwer irritierten Top-Moderatorin Margaret Brennan an, dass eine Entscheidung wie bei Cricket längst überfällig sei.

USA in Aufruhr: „Kristi Noem ist krank“

In den sozialen Medien wurde die zuletzt durch eine außereheliche Langzeit-Affäre mit Trumps ehemaligem Büchsenspanner

Corey Lewandowski Drei Ehen und fünf Kinder: Donald Trump blickt auf eine wechselhafte Familiengeschichte zurück. Wir zeigen die neue First Family (v.l.n.r.): Eric Trump mit Ehefrau Lara Yunaska, Donald und Melania Trump mit Sohn Barron, Vanessa Kay Haydon und Ehemann Donald Trump Jr. mit Tochter Kai Madison und Sohn Donaldo John III, Ivanka Trump mit Ehemann Jared Kushner und Tiffany Trump. © Reuters | Brenden McDermid Trumps dritte Ehefrau Melania ist die neue First Lady. Doch politisch aktiv wird sie wohl nicht. Bereits im Wahlkampf hielt sich das Ex-Model im Hintergrund. Spott erntete sie für einen geschönten Lebenslauf sowie ihre Rede beim Parteitag der Republikaner, die in großen Teilen einer Rede von Ex-First Lady Michelle Obama glich. © imago | Future Image Melania präsentiert sich als elegante Frau und wirkt zurückhaltender als ihr 24 Jahre älterer Ehemann. Sie hat aber angekündigt, sich etwa gegen Cyber-Mobbing einsetzen zu wollen. © REUTERS | YURI GRIPAS Die First Lady wird mit dem gemeinsamen Sohn Barron in den kommenden Monaten ins Weiße Haus einziehen. Zur Zeit leben beide noch im Penthouse des Trump Towers in New York, damit der Junge nicht mitten im Schuljahr umziehen muss. © dpa | Michael Reynolds Im Juni 2017 zogen First Lady Melania und ihr gemeinsamer Sohn Barron in ihr neues Heim in Washington ein. Donald Trump ist nicht mehr Strohwitwer im Weißen Haus. © REUTERS | YURI GRIPAS Vom kommenden Schuljahr an wird Barron dann die St. Andrew’s Episcopal School in Potomac im Bundesstaat Maryland besuchen, eine private Schule etwa 30 Kilometer vom Weißen Haus entfernt. © imago/ZUMA Press | Olivier Douliery Barron Trump ist das einzige Kind Trumps mit Ehefrau Melania und der jüngste Spross im Stammbaum. Der Elfjährige wird von seinem Vater „Little Donald“ genannt. Er wird als jüngster Junge seit John F. Kennedy Jr. im Weißen Haus und damit im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit aufwachsen. Dank ihm dürften die Amerikaner den Präsidenten Trump zumindest teils auch in einer Vaterrolle erleben. © imago | ZUMA Press Ivanka Trump, Tochter aus der Ehe mit Ex-Frau Ivana, gilt als engste Vertraute des Präsidenten. Einige Medien bezeichnen sie wegen des großen Einflusses als „wahre First Lady“. Das Ex-Model ist offizielle Beraterin ihres Vaters und hat ein eigenes Büro im Weißen Haus. Im Rennen ums Weiße Haus soll sie sowohl beim Rausschmiss von Wahlkampf-Manager Corey Lewandowski als auch bei der Wahl eines Kandidaten für das Vizepräsidentenamt entscheidend mitgewirkt haben. © REUTERS | KEVIN LAMARQUE Obwohl die „First Daughter“ als Verfechterin von Frauenrechten gilt, hielt sie nach den frauenfeindlichen Kommentaren ihres Vaters zu ihm und drängte ihn zu einer moderateren Haltung, etwa beim Thema Elternzeit. Zudem half sie, im Wahlkampf Frauen für Trump zu mobilisieren. Die Ehefrau von Jared Kushner – das Paar hat drei gemeinsame Kinder – betreibt eine eigene Modelinie. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften. © REUTERS | REUTERS / MIKE SEGAR Im Rahmen eines internationalen Gipfels zur Stärkung von Frauen traf Ivanka auf Bundeskanzlerin Angela Merkel. © REUTERS | POOL Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn, dürfte zu einer weiteren Schlüsselfigur werden und mit Frau Ivanka das neue Power-Ehepaar in Washington bilden. Donald Trump hat seinen Schwiegersohn zu seinem einflussreichsten Berater ernannt. Er soll als Senior Adviser ins Weiße Haus kommen. Kushner wird den Plänen nach eng mit Trumps Stabschef Reince Priebus und dem Chefstrategen im Weißen Haus, Steve Bannon, zusammenarbeiten. © dpa | Andrew Gombert Außenpolitische Reden Trumps im Wahlkampf trugen angeblich Kushners Handschrift, auch bei den Überlegungen, nach der Wahl ein Trump-Medienunternehmen aufzubauen, war der jüdische Herausgeber der Wochenzeitung „New York Observer“ beteiligt. Die „New York Times“ taufte ihn den „de facto Wahlkampf-Manager“. © REUTERS | REUTERS / KEVIN LAMARQUE Der 36-Jährige hielt zudem den Draht zu einflussreichen Figuren wie Ex-Außenminister Henry Kissinger, Abgeordnetenhaus-Sprecher Paul Ryan, Medienmogul Rupert Murdoch und zum früheren Verwaltungsratschef des konservativen Senders Fox News, Roger Ailes. Kushner, der aus einer Familie wohlhabender Demokraten stammt, gilt als höflich, zurückhaltend und bescheiden und könnte damit auch ein Gegengewicht zu Trump bilden, der im Wahlkampf oft aufbrausend und großspurig auftrat. © Getty Images | DOD Donald Trump Jr. (l.) und Eric, die beiden Söhne aus Trumps erster Ehe mit Ivana, und Brüder von Ivanka, mischten im Wahlkampf kräftig mit. Die Brüder haben leitende Positionen im Unternehmen ihres Vaters. Einige Beobachter vermuten, dass sie die Geschäfte übernehmen werden, sobald sich ihr Vater Donald Trump ganz dem Alltag im Weißen Haus widmet. © REUTERS | REUTERS / CARLO ALLEGRI Eric Trump machte Furore, als er ein Foto von seinem ausgefüllten Wahlzettel über Twitter verschickt hatte und damit gegen ein New Yorker Gesetz verstieß. Folgende Worte fügte er hinzu: „Es ist eine unglaubliche Ehre, meinen Vater zu wählen. Er wird hervorragende Arbeit für die USA leisten! #MakeAmericaGreatAgain.“ Er löschte das Foto kurze Zeit später von seinem Twitter-Account. © dpa | Andrew Gombert Eric Trump ist mit der TV-Produzentin Lara Yunaska verheiratet. © imago | UPI Photo Donald Trump Jr. trat wie sein Bruder ebenfalls vor das Rednerpult auf dem Nominierungsparteitag in Cleveland und mischte im Wahlkampf kräftig mit. Der Familienvater hat ... © imago | ZUMA Press ... mit dem Model Vanessa Kay Haydon fünf gemeinsame Kinder. Diese Aufnahme zeigt das Paar mit Tochter Kai Madison. © imago | ZUMA Press Tiffany Trump ist die 23-jährige Tochter Trumps aus seiner zweiter Ehe mit Marla Maples. Die 23-jährige steht ihrem Vater angeblich weniger nah als dessen andere Kinder und war von allen Trump-Kindern im Wahlkampf am wenigsten sichtbar. Doch auch ... © REUTERS | REUTERS / CARLO ALLEGRI ... sie hielt beim Parteitag in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio eine Rede. Im Mai erhielt sie ihren Abschluss an der Universität Pennsylvania nach einem Studium der Soziologie und Urbanistik. © REUTERS | REUTERS / BRIAN SNYDER 1 / 20

aufgefallene Politikerin sofort unter Beschuss genommen. „Kristi Noem ist krank, so eine Person darf nicht mal in die Nähe der Macht gelangen“, schrieb ein Teilnehmer auf Twitter und wies auf eine frappierende Wissenslücke hin. „Commander“ ist seit geraumer Zeit nicht mehr im Weißen Haus, der Rüde wird in Bidens Privathaus in Delaware betreut und stellt somit keine Gefahr mehr für das Personal in der Regierungszentral dar.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. My new book “No Going Back” is my unfiltered vision for America. We’re not going back to the old way of politics – and that’s a good thing!



Preorder your copy here: https://t.co/CCiw1mBkNa pic.twitter.com/6lyjcYkttV — Kristi Noem (@KristiNoem) April 15, 2024 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Martina Navratilova, ein früherer Tennis-Star, schrieb nach Bekanntwerden der Cricket-Episode auf dem Portal X (früher Twitter) kurz: „Psychopathin”. Alyssa Farah Griffin, einst Trump Sprecherin im Weißen Haus: „Ich liebe Hunde und ich bin ehrlich gesagt entsetzt über Kristi Noem.” Ein Tier im Alter von 14 Monaten könne „immer noch ausgebildet werden”. Rick Wilson, ein bekannter Trump-Gegner und Hundehalter, machte bei der in ihrem eigenen Bundesstaat in vier Indianer-Reservaten mit Zutrittsverboten belegten Rechtspopulistin pure „Grausamkeit“ aus.

Noem dagegen bescheinigt in ihrem Buch der Hündin eine „aggressive Persönlichkeit”. Anstatt anständig Jagen zu lernen, sei Cricket Vögeln hinterhergerannt und habe Nachbars Hühner attackiert. Der Hund sei „untrainierbar” gewesen. „Ich hasste das Tier.” Weil auf einer Farm „jederzeit harte Entscheidungen zu fällen sind”, griff die 51-Jährige zur Waffe und beförderte den Hund ins Jenseits – wie sie es zuvor bereits mit einem „moschusartig stinkenden Ziegenbock” gemacht hatte, der ihren Kindern nachgestellt habe.

Auch ein „moschusartig stinkende Ziegenbock” musste dran glauben

Wer sich fragt, warum jemand solche Details in ein inoffizielles Bewerbungsbuch für das zweithöchste Amt im Staate aufnimmt, kennt Noem nicht. Die Gouverneurin, sagen Insider in South Dakota, glaubt, dass es in das Anforderungs-Profil einer Anführerin gehört, „schwierige und hässliche Dinge zu tun”.

Das gelang ihr nach Angaben von Kritikern vor vier Jahren bereits sehr gut. Gegen große Proteste erlaubte sie Trump am amerikanischen Unabhängigkeitstag eine große Kundgebung an der in den Fels von South Dakota gemeißelten Heldengedenkstätte Mount Rushmore.

Mit ihrer „Cricket”-Story und der Attacke gegen Bidens Hund, hat sich Noem nun aber selbst aus dem Rennen um das Ticket für die Vizepräsidentschafts-Kandidatur geschossen. Donald Trump soll intern bereits kurz und knapp konstatiert haben: „Sie ist verrückt.“