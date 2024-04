Madrid. Raketen aus Spanien sollen der Ukraine künftig helfen, sich vor den russischen Luftangriffen zu verteidigen. Auch Deutschland liefert.

Neue Waffenlieferungen für die Ukraine: Nachdem die USA sich erst in dieser Woche bereit erklärt hatten, der Ukraine in der Verteidigung des russischen Angriffskriegsweiter mit Waffen beizustehen, zeichnet sich auch Unterstützung aus Spanien ab. Einem Bericht der spanischen Zeitung „El País“ zufolge, will der Mittelmeerstaat einige seiner Patriot-Luftabwehrraketen an die Ukraine liefern. Abschussrampen sowie Radar- und Kontrolleinheiten des mobilen Systems seien jedoch nicht vorgesehen, so „El País“ weiter. Die Zeitung beruft sich dabei auf Regierungskreise. Das Verteidigungsministerium in Madrid reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Deutschen Presseagentur.

Laut dem Bericht geht es allerdings nur um eine „kleinere Anzahl“ der Raketen. Spanien würde damit Bitten der Ukraine und unter anderem auch Deutschlands zumindest teilweise nachkommen. Deutschland selbst hat ebenfalls die Lieferung eines Flugabwehrraketensystems vom Typ Patriot angekündigt. Damit können Flugzeuge, taktische ballistische Raketen und Marschflugkörper abgewehrt werden. Eine Lieferung von Taurus-Raketen ist laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weiterhin ausgeschlossen.

dpa/fmg