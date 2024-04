Berlin. Bei Markus Lanz ging es um verkürzte Arbeitszeit, die Wünsche der Generation Z und die Frage: Wer soll das dann eigentlich bezahlen?

Wenn die Sprecherin der Grünen Jugend, Katharina Stolla, bei TV-Talk von Markus Lanz erklärt, warum eine verkürzte Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich eine volkswirtschaftlich notwendige Maßnahme ist, dann blitzt die Vision einer besseren Welt auf: Menschen, die weniger arbeiten müssen, haben mehr Zeit, sich um Freunde, Vereine und Familie zu kümmern. Mit weniger Arbeit würden auch anstrengende Berufe wieder mehr Bewerber finden. Mit weniger Arbeitszeit ist eine Belegschaft zufriedener, so Stolla. Das wiederum sorgt für eine erhöhte Produktivität. Mit weniger Arbeit werde womöglich auch die Zahl der psychisch Belasteten sinken. All das klingt verheißungsvoll und kommt vor allem auch den Bedürfnissen der Generation Z entgegen, die die Vorstellung einer 40-Stunden-Woche relativ rundweg ablehnt, wie aus vielen Umfragen hervorgeht.

Lesen Sie auch:Gehalt, Arbeitzeit, Homeoffice - so arbeitet Europa

Aber wie Moderator Lanz bereits zu Beginn der Debatte von Stolla mit dem CDU-Politiker Philipp Amthor erwähnt: Der Wohlstand dieser Republik ist eben mal durch harte Arbeit entstanden und nicht durch Debatten über die richtige Work-Life-Balance.

Lesen Sie auch:Bloß nicht arbeiten bis zum Umfall - das will die Generation Z

Am Ende geht es aber - und das kristallisiert sich in der Debatte sehr deutlich heraus - vor allem auf den unterschiedlichen Blick auf das Wesen des Menschen. Stolla bezeichnet die Vorstellung, dass man durch Arbeit und Fleiß zu Wohlstand und Erfüllung kommen kann als „Märchen“. Den Umkehrschluss vollzieht Amthor und wirft der Grünen vor, was sie am Ende wolle, das laufe auf Sozialismus hinaus: Ein übergroßer Staat, der Wohlstand umverteilt - nach dem Motto: Deutschland ist ein reiches Land, wir sorgen dafür, dass es bei den richtigen ankommt. Für den CDU-Politiker ist Arbeit zudem ein Teil eines erfüllten Lebens - und kein Gegensatz dazu, wie er derzeit konstruiert werde. Und Selbstmitleid führe selten zu einer persönlichen Erfolgsgeschichte,

Auch interessant

Deutsche arbeiten im Vergleich wenig – Studie schockiert Von Dominik Bath

Moderator Lanz nagelt Stolla vor allem bei der Frage fest, die auch Volkswirtschaftler und Unternehmensverbände umtreibt: Wenn man Arbeitszeit für alle verkürzt - wie lösen wir dann das immer größer werdende Facharbeiter-Problem. Darüber hinaus befinde sich Deutschland in einem harten Standort-Wettbewerb. Bereits jetzt ist die Bundesrepublik bei der Zahl der geleisteten Wochenarbeitszeit hinter viele Wettbewerber zurückgefallen.

Amthor ereifert sich: Die Forderung „Weniger Arbeit für den gleichen Lohn“, das sei Politikverständnis aus dem Schlaraffenland. Wenn das Land bestehen wolle, dann müsse eher wieder mehr gearbeitet werden. Das sei im übrigen auch notwendig, um volkswirtschaftlich die bestehende soziale Absicherung zu finanzieren. Weniger Arbeit sei natürlich indivuuell möglich - aber eben nicht bei vollem Lohn ausgleich. Das sei nicht leistbar für die Unternehmen und das Land. (ftg)

Die aktuelle Lanz-Sendung finden Sie hier