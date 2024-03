Berlin. Über den Krieg heißt es, er sei die Mutter aller Dinge. Ukrainer gelten als einfallsreich, doch jetzt haben die Russen sie überrascht.

Experten vergleichen den Ukraine-Krieg oft mit dem Ersten Weltkrieg. Weil es eine Materialschlacht ist, die so viele Opfer verursacht. In einem Punkt jedoch ist der militärische Konflikt ausgesprochen innovativ: beim Einsatz von Drohnen.

Lesen Sie auch: Mit Drohnen trägt die Ukraine den Krieg nach Russland hinein

Beide Kriegsparteien setzen massiv Drohnen ein, sei es zur Überwachung des Gefechtsfeldes, sei es zur Zerstörung. Sie sind oft billig und meist so erfolgreich, dass weltweit Armeen und Rüstungshersteller über Konsequenzen grübeln: Wofür gibt man besser Geld aus, für Drohnen oder für Hubschrauber? Sind Panzer aus der Zeit gefallen oder müssen sie nur besser geschützt werden? Der modernste russische Panzer wird vorsorglich gar nicht erst im Krieg eingesetzt.

Das könnte Sie auch interessieren: USA setzen auf Drohnen – Hubschrauber aus der Zeit gefallen?

Drohne im Ukraine-Krieg: Vier große Vorteile, aber auch zwei Nachteile

Russen wie Ukrainer sind allerdings auch sehr erfinderisch und kreativ. Die Ukraine ist schon deswegen gezwungen, ihre Waffen so einfallsreich und vor allem so effizient wie möglich einzusetzen, weil sie wenige hat. Außerdem ist der Munitionsmangel groß.

Lesen Sie dazu: Pulver verschossen: Warum Munition für die Ukraine fehlt

Aber auch Russland geht immer wieder unkonventionelle Wege. Die ukrainischen Soldaten waren erstaunt, als sie an der Front eine sogenannte Kamikaze-Drohne abgefangen haben, die kabelgebunden war.

Richtig gelesen: Sie wurde nicht elektronisch und per Joystick gesteuert, sondern über eine Kabelverbindung. Und weil es so unglaublich klingt, hat ein Soldat Bilder davon auf X eingestellt.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Zur Drohne gehörte eine Kabelspule, die im Flug ausgerollt wurde. Wobei das Kabel eine Länge von fast elf Metern hatte. Genauer gesagt, war es eine dünne Glasfaserverbindung, was mindestens vier große Vorteile hat:

Niedrige Baukosten im Vergleich zu High-Tech.

im Vergleich zu High-Tech. Problemlose Übertragung einer großen Datenmenge.

Ein konstantes Videosignal bester Qualität.

bester Qualität. Schutz gegen elektronische Kriegsführung.

Die Drohne sendet erstens keine Funksignale aus. Sie ist damit zweitens völlig unempfindlich gegenüber Störsendern. Sie kann nicht „irritiert“ oder abgelenkt werden.

Auch interessant: Ukraine-Krieg: Warum Putins Drohnen plötzlich „blind“ sind

Naturgemäß kommt sie nur im Nahbereich infrage. Ihr Manko: die Reichweite. Das Kabel kann sich schnell verheddern. Das ist der erste Nachteil.

So eine Drohne über eine Entfernung von zehn Kilometer zu manövrieren, erfordert außerdem viel Geschick und eine glückliche Hand. Die mangelnde Manövrierfähigkeit ist der zweite Nachteil. Möglicherweise haben die Ukrainer ein Testmodell erbeutet – oder gar einen Prototyp?

Ukraine: Wollen ukrainische Soldate die Drohne kopieren?

An der Drohne war – es sieht ziemlich improvisiert aus – ein Sprengsatz angebracht, womöglich zum Zwecke der Selbstzerstörung, um nicht in die Hände der Ukrainer zu gelangen. Der Westen hat ein Embargo verhängt. Es dürfte nicht leicht sein, in großen Mengen an High-Tech-Bauteilen heranzukommen. Glasfaser-Kabel sollten indes keine Mangelware sein. Auch das wäre eine Erklärung.

Nun könnte man über die Marionetten-Drohnen der Soldaten von Kremlchef Wladimir Putin lachen. Die Ukrainer tun das nicht. Sie wollen von den Russen lernen. „Wahrscheinlich werden auch wir in der Lage sein“, heißt es im Tweet, „unsere Drohnen auf die gleiche Weise auszurüsten wie der Feind.“

Auch interessant: Ukraine-Krieg: Neue Super-Roboter heizen Russen ein