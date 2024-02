Amsterdam. Niederländische Bauern blockieren mit ihren Traktoren zwei Autobahnen. Laut Polizei legen sie auch Feuer und zünden Feuerwerkskörper.

Die Bauernproteste weiten sich europaweit immer stärker aus. Nach Frankreich, Belgien und Italien fahren auch in den Niederlanden die Landwirte schwere Geschütze auf. So blockieren Hunderte niederländische Bauern am Dienstag zwei Autobahnen im Land. Und das mit gefährlichen Methoden.

Sie hätten mit Strohballen und Holz Feuer gelegt, teilte die Polizei im Osten des Landes am Montagabend auf dem Portal X (früher Twitter) mit. Bauern luden demnach Mist, Gülle und Abfall auf Straßen und vor Rathäusern ab. An mehreren Stellen sei die Sicherheit für andere Verkehrsteilnehmer nicht gewährleistet gewesen.

Bei Apeldoorn versammelten sich nach Berichten von Reportern rund 150 Traktoren auf der A50. Bauern hätten Brände gelegt und Feuerwerkskörper gezündet. Auch im Norden von Amsterdam bei Purmerend wurde Polizeiangaben zufolge die A7 blockiert, nachdem Bauern Heuballen und Autoreifen in Brand gesteckt hatten.

Bauern protestieren in den Niederlanden schon länger gegen Umweltauflagen

Die Bauern protestieren allgemein gegen Umweltauflagen sowie die europäische Agrarpolitik. Niederländische Landwirte demonstrieren seit 2019 immer wieder gegen Umweltauflagen. Höhepunkte der Proteste war bisher 2022.

Auch in anderen EU-Staaten organisieren sich Bauern gegen die EU-Maßnahmen. Am Rande eines EU-Sondergipfels in Brüssel haben Landwirte teils gewaltsam protestiert. Einheiten mit Schutzausrüstung mussten unter anderem mithilfe von Stacheldraht das Europaparlament vor den wütenden Bauern schützen. Auch in Italien blockierten Hunderte Traktoren die Autobahnen. In Frankreich sprachen Bauern sogar davon, Paris „auszuhungern“ und zu „belagern“.

Unter anderem sehen sie sich durch Umweltauflagen der Europäischen Union unverhältnismäßig stark eingeschränkt. Auch das Handelsabkommen Mercosur steht in der Kritik. Die EU stellt Landwirten jedes Jahr Dutzende Milliarden Euro an Subventionen zur Verfügung. Damit diese ausgezahlt werden, müssen sie sich auch an gewisse Vorgaben halten.

