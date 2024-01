Berlin. Wie wird man als Großstädter Bauer – und warum? Lukas Kettler erzählt von seinem steinigen Weg in die Landwirtschaft.

Morgens auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn, eine Geruchsmischung aus Schweiß und Ausdünstungen der zurückliegenden Nacht zwängt sich in die Nase, unfreiwillig quetschen sich Körper im vollen Waggon aneinander, alle Versammelten haben griesgrämige Gesichter aufgesetzt. Gedankliche Flucht in ein ländliches Leben: Wie es wohl wäre, frühmorgens durch den Ruf eines Hahns aufzuwachen, dann erst mal die Kühe zu begrüßen, die frische Luft einzuatmen?