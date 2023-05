Flüchtlingsgipfel: Bund verspricht Ländern mehr Geld

Bund und Länder haben ihre Beratungen zur Flüchtlingspolitik am Mittwochabend beendet – und sich geeinigt. Der Bund wird die Flüchtlingspauschale an die Länder in diesem Jahr um eine Milliarde Euro erhöhen. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwochabend nach Bund-Länder-Gesprächen zur Flüchtlingspolitik in Berlin an. Damit sollen die Länder unterstützt werden, ihre Kommunen zusätzlich zu entlasten und die Digitalisierung der Ausländerbehörden zu finanzieren, heißt es im gemeinsamen Beschluss von Bund und Ländern.

Die Grundsatzentscheidung über dauerhaft höhere Bundesmittel für die Flüchtlingskosten wurde allerdings vertagt. Diese soll bei der nächsten regulären Sitzung im November fallen. (csr/dpa)